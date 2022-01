Novak Djokovic kent tegenstander in eerste ronde Australian Open, al is het nog niet duidelijk of de Serviër wel mag spelen

Als Novak Djokovic toch mag deelnemen aan de Australian Open, weet hij tegen wie hij het zal moeten opnemen in de eerste ronde van het grandslamtoernooi. Dan wacht namelijk Miomir Kecmanovic.

Er is nog steeds heel wat heisa rond het feit of Novak Djokovic mag deelnemen aan de Australian Open of niet. Van de rechtbank mag het wel, maar Alex Hawke, minister van Immigratie in Australië, heeft het laatste woord.

De Australian Open zelf kan echter niet wachten met het maken van een loting en dus is Djokovic voorlopig gewoon opgenomen in de eerste ronde. De nummer één van de wereld kent ook al zijn tegenstander, want als de Serviër mag deelnemen, neemt hij het in de eerste ronde op tegen Miomir Kecmanovic.