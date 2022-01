Voormalige toptienspeelster dient Elise Mertens eerste nederlaag uit 2022 toe

In haar tweede wedstrijd uit 2022 is Elise Mertens tegen haar eerste nederlaag van het jaar aangelopen. Ze moest het in Sidney opnemen tegen Daria Kasatkina, die ooit nog in de top tien stond. De Russische haalde het met 6-3 en 6-4.

Mertens, die in de eerste ronde gewonnen had van Ferro, begon nochtans uitstekend en trok de eerste twee spelletjes naar zich toe. Kasatkina antwoordde echter onmiddellijk: van 0-2 ging het naar 4-2. Mertens kon dan nog één keertje de aansluiting maken. Meer zat er voor haar niet meer in in die eerste set. Kasatkina was op toerental gekomen en was ook nadien de speelster die de tegenstandster het meest onder druk kon zetten. Al bleef Mertens zich wel weren: twee keer sleepte ze ondanks breakballen tegen de opslaggame er nog uit. In het zevende game van de tweede set had ze haar service wel ingeleverd en dat bleek cruciaal. Kasatkina serveerde de match uit met een blanco opslagspel en schaarde zich bij de laatste acht.

