Djokovic laakt in statement desinformatie maar erkent ook fouten: tennisser gaf interview na coronabesmetting

Terwijl we wachten op uitsluitsel over zijn Australian Open-deelname heeft Novak Djokovic een statement de wereld ingestuurd om over een aantal dingen de puntjes op de i te zetten. Meer bepaald over zijn activiteiten in december en over het ingevulde inreisformulier.

"Ik wil de voortdurende desinformatie aankaarten over mijn activiteiten in december in de aanloop naar mijn positieve PCR-test", opent Djokovic zijn verklaring. "Op 14 december woonde ik een basketbalmatch bij in Belgrado en nadien bleek dat een aantal aanwezigen positief waren. Hoewel ik zelf geen symptomen had, deed ik op 16 december een sneltest en een PCR-test."

Tot dan werd dus zorgvuldig voldaan aan alle regels. "De dag nadien deelde ik prijzen uit aan kinderen op een tennisevenement. Ik had voordien opnieuw een zelftest gedaan en die was negatief. Pas na dit event bleek dat mijn PCR-test positief was. Op 18 december stond al lang een afspraak vast met L'Équipe voor een fotoshoot en een interview. Alle andere interviews had ik afgezegd."

De afspraak met L'Équipe ging dus wel door. "Ik respecteerde tijdens het interview met L'Équipe wel de social distancing en droeg een mondmasker, behalve voor de foto. Achteraf gezien was dit een inschattingsfout en had ik de afspraak moeten verplaatsen."

Dan is er nog het formulier dat ingevuld moest worden bij het afreizen naar Australië. Daar stond op dat Djokovic recent niet gereisd had, terwijl hij in januari in Spanje was. "Dit werd ingevuld door mijn team in mijn naam. Mijn makelaar excuseert zich voor de administratieve fout. Dit was een menselijke fout en zeker niet bewust. Mijn team heeft bijkomende informatie bezorgd aan de Australische overheid om dit te verduidelijken."