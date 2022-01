David Goffin zet ook Amerikaan opzij en staat in de kwartfinales in Sidney

David Goffin is in Sidney bezig om opnieuw het goede gevoel op te doen. Hij rekende met de Amerikaan Denis Kudla alvast vlot af. De overwinning tegen Bagnis was dus geen toeval. Goffin heeft zo de kwartfinales in Sidney alvast bereikt.

Goffin wilde zijn zege uit de eerste ronde bevestigen en ging meteen prima van start. In het vierde game was het wel even opletten om zijn voorsprong niet kwijt te spelen. Op de momenten dat het er toedeed, stond Goffin er. Zo slaagde er in om uiteindelijk nog ruimschoots afstand te nemen in de eerste set. Een duidelijke 6-2 verscheen op het scorebord. In de eerste vier spelletjes van de tweede set hielden beide spelers mekaar in evenwicht, nadien ging Goffin toch opnieuw aandringen. Kudla klampte nog aan tot 3-3, maar nadien waren alle spelletjes voor Goffin. Onze landgenoot slaagde er opnieuw in om twee keer de service van de tegenstander af te nemen. Zo kwam met 6-2 en 6-3 een vlotte zege tot stand.