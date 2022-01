Zijn deelname aan de Australian Open is nog steeds niet zeker, maar Djokovic stoomt zich ondertussen wel klaar voor het grandslamtoernooi

Op Twitter heeft Djokovic een foto gepost van zichzelf op het veld en hij was tevreden dat hij opnieuw kon trainen. "Ik ben blij en dankbaar dat de rechter de annulering van mijn visum ongedaan heeft gemaakt. Ondanks alles wat er gebeurd is, wil ik blijven en proberen mee te doen aan de Australian Open", legde de Serviër uit.

"Daar blijf ik op gefocust. Ik ben hierheen gevlogen om te spelen op één van de belangrijkste evenementen die we hebben, voor de geweldige fans. Op dit moment kan ik niet meer dan danku zeggen tegen iedereen voor de steun bij dit alles en voor uw aanmoediging om sterk te blijven", aldus Djokovic.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. šŸ‘‡ pic.twitter.com/iJVbMfQ037