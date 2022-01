Elise Mertens maakt indruk en wint vlot haar eerste wedstrijd in Australië

Elise Mertens was er in Melbourne nog niet bij door een dijbeenblessure, maar onze landgenote komt wel in actie in de Sydney Tennis Classic. Daar stond ze in haar eerste wedstrijd tegenover de Franse Fiona Ferro.

Fiona Ferro is de nummer 104 van de wereld en mocht dus eigenlijk geen probleem zijn voor Mertens. Toch was het nog even uitkijken wat het dijbeen van Mertens zou zeggen, maar in de eerste set was er maar weinig van te merken. Elise Mertens won de eerste set namelijk vlot met 2-6. In de tweede set kreeg ze wel wat meer weerwerk van Ferro, maar Mertens sloeg op het juiste moment toe en haalde ook de tweede set binnen met 6-7 (5/7). Mertens gaat dus door naar de volgende ronde.