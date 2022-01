Elise Mertens krijgt lastige tegenstander voorgeschoteld in volgende ronde Sydney Tennis Classic

Elise Mertens haalde het vannacht van de Franse Fiona Ferro in twee sets, maar in de volgende ronde wacht een moeilijkere tegenstander. Onze landgenote zal het opnemen tegen de Russische Daria Kasatkina.

Elise Mertens had weinig moeite in haar eerste wedstrijd in Sydney tegen de Franse Fiona Ferro. Mertens haalde het met 2-6 en 6-7 (5/7) en onze landgenote weet nu ook al tegen wie ze het morgen zal moeten opnemen.

in haar wedstrijd in de laatste zestien zal Mertens het namelijk opnemen tegen de Russische Daria Kasatkina. Geen makkelijke opgave, want Kasatkina is de nummer 26 van de wereld. Mertens zelf is de nummer 20 van de wereld.