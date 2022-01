Uitstekende start krijgt geen vervolg: Kimmer Coppejans niet zoals vorig jaar op hoofdtabel Australian Open

Ook Kimmer Coppejans was één van de Belgen die in actie kwam in Australië. De hoofdtabel van de Australian Open halen, zoals hij vorig jaar deed, lukt hem in 2022 niet. Coppejans won in de eerste kwalificatieronde de eerste set, maar nadien liep het mis.

Met de Argentijn Etcheverry (ATP-129) kreeg Coppejans, zelf het nummer 206 van de wereldranglijst, ook een tegenstander voorgeschoteld die aanleunde bij de top 100. Desondanks was het Coppejans die aanvankelijk de lakens uitdeelde en vlot de eerste set op zak stak. In de tweede set was het bijzonder spannend en lag het niveau van beide heren dicht tegen mekaar. Aan het eind van die set was de stand één break in het voordeel van Etcheverry, die zo een beslissende derde set kon afdwingen. VEER GEBROKEN NA SETVERLIES De veer was nu gebroken bij Coppejans. Etcheverry ging verder op zijn elan en zou niet al te veel problemen meer kennen op weg naar de tweede kwalificatieronde. Na net geen anderhalf uur tennis haalde Etcheverry het met 2-6, 6-4 en 6-1.