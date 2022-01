Succes voor Goffin, Flipkens en Van Uytvanck onderuit in Australië

David Goffin plaatste zich in Sydney voor de achtste finales. In Adelaide gingen Flipkens en Van Uytvanck onderuit.

David Goffin won in de eerste ronde in Sydney in anderhalf uur van Argentijn Facundo Bagnis (ATP-76) met twee keer 6-4.

In de achtste finale wacht de winnaar van het duel tussen de Argentijn Federico Delbonis (ATP-44) en de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP-45).

Flipkens haalde de hoofdtabel van het toernooi van Adelaide niet. Zij ging in de tweede kwalificatieronde onderuit met 3-6 en 4-6 tegen Storm Sanders (WTA-132).

Ook Alison Van Uytvanck haalde de hoofdtabel niet. Zij verloor met 6-3, 4-6 en 4-6 van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-99).