Situatie loopt uit de hand in Australië: aanhangers Djokovic worden teruggedrongen met traangas

Het ziet er naar uit dat Novak Djokovic toch gewoon zal kunnen deelnemen aan de Australian Open, maar het zorgt er niet voor dat alles terug normaal is in Australië. Zo heeft de politie traangas moeten inzetten tegen de aanhangers van Djokovic.

Het is chaos in Australië. Het is al enkele weken zeer onduidelijk of Novak Djokovic aan de Australian Open zal kunnen deelnemen, maar de Serviër krijgt wel heel wat steun van zijn supporters en andere mensen uit de tenniswereld.

Vandaag gingen heel wat aanhangers rond een wagen staan, omdat ze dachten dat Djokovic daarin zat. Het liep volgens Het Laatste Nieuws al snel uit de hand, want het zorgde voor problemen tussen de aanhangers en de politie. Daarbij werd zelfs traangas gebruikt om de supporters terug te dringen.