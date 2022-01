Nadal klaar voor Australian Open dankzij 89ste titel uit carrière

Rafael Nadal lijkt helemaal klaar voor de Australian Open. Hij won het toernooi van Melbourne.

Rafael Nadal is terug van weggeweest. De aanslepende problemen met de voet lijken van de baan te zijn. Ook een coronabesmetting eind vorig jaar lijkt geen probleem meer te zijn.

In de finale van het toernooi van Melbourne klopte hij Maxime Cressy die uit de kwalificaties kwam met 7-6 en 6-3. Goed voor de 89ste titel uit zijn carrière.

Nadal was vijf maand afwezig geweest, zijn laatste wedstrijd dateerde van augustus in Washington. De Australian Open zijn het eerste grote doel. Nadal stond 5 keer in de finale, maar won er enkel in 2009.