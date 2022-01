Ze kan het nog: voormalig nummer 1 van de wereld wint finale van Summer Set in Melbourne

In 2017 en 2018 sloot ze de WTA-ranking nog af als nummer 1 van de wereld, maar aan de start van 2021 staat Simona Halep pas op de 20e plaats. Ze lijkt dit jaar alvast met een goede vorm te kunnen beginnen.

In de voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat volgend weekend van start gaat, staan er in Australië heel wat voorbereidingswedstrijden op het programma, zo ook in Melbourne.

Op het WTA-toernooi van Melbourne (250) was het vooral uitkijken naar Naomi Osaka. De Japanse keerde na een break terug op de court en was goed aan het tennissen maar gaf uiteindelijk op in de halve finale omdat haar lichaam nog moest wennen aan het ritme om elke dag een wedstrijd te spelen.

Het tweede reekshoofd van het toernooi was wel aanwezig op de afspraak en moest het in de finale opnemen tegen de Russin Kudermetova, het derde reekshoofd. Met 2-6, 3-6 wist Halep de wedstrijd na een uur en een kwartier te winnen, een ideale voorbereiding voor de Australian Open.