Symbolisch kan het tellen: nummer 1 van de wereld wint eerste WTA-toernooi van het jaar

Terwijl Novak Djokovic nog in quarantaine zit in hotel, in afwachting van de uitspraak van een rechter, zijn de voorbereidingstoernooien volop aan de gang in Australië.

Zondagochtend staan er heel wat finales op het programma. Nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty begon om 6u aan haar finale op het WTA-toernooi an Adelaide (500). De thuisspeelster nam het op tegen de Kazachse Rybakina (WTA-14). Net als in de halve en kwartfinale stoomde Barty door naar winst zonder een set prijs te geven. Enkel tegen de Amerikaanse Coco Gauff kreeg Barty het even lastig maar sloeg ze zich er in de derde set doorheen met een 6-1 zege. Tegen Rybakina werd het na iets meer dan een uur tennissen 6-3, 6-2. Goed voor de 14e titel uit de carrière van Barty. Haar grote doel is natuurlijk om voor de eerste keer de zege te pakken op de Australian Open, haar thuis grand slam. In 2020 haalde ze haar beste prestatie in Melbourne met een halve finale.