Nieuwe details raken bekend: Djokovic in slechte papieren en lijkt Australië niet binnen te mogen

Als we de details die recent ontdekt werden mogen geloven lijkt de kans klein dat Novak Djokovic binnenkort mee zal doen met de Australian Open.

De Servische nummer 1 van de wereld zit nu al even in een quarantainehotel in Australië nadat hij het land als niet-gevaccineerde niet binnen mocht. Maandag volgt er een uitsluitsel bij het Australische gerecht maar ondertussen doen ook de Australische media hun duit in het zakje.

Ze hebben de voetstappen van Djokovic de afgelopen dagen getraceerd aan de hand van posts op social media en dan ziet het er niet goed uit voor Djokovic.

Djokovic zou met een medische uitzondering Australië binnenmogen van de organisatie van de Australian Open maar de overheid weigerde. Intussen raakte bekend dat Djokovic op 16 december positief testte op het coronavirus.

Op 14 december woonde Djokovic nog een uitverkochte basketbalwedstrijd bij, mogelijk heeft hij daar het coronavirus opgelopen. Op 16 december ontmoette hij een een Engelse cricketspeler en werd hij gehuldigd bij de Servische postdienst die een postzegel voor hem hadden gemaakt, zonder mondmasker.

Op 17 december, notabene een dag nadat hij positief testte op het coronavirus, ontmoette Djokovic de Servische president en een heleboel jonge kinderen bij een bijeenkomst.

In het dossier zou staan dat Djokovic nooit last heeft gehad van symptomen waardoor hij in afwachting van zijn testresultaat geen extra maatregelen genomen had. Het verdict volgt eerstdaags...