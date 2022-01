Gaël Monfils weet weer wat winnen is en stoomt naar zege in ATP-toernooi Adelaide

Gaël Monfils heeft het eerste ATP-toernooi van het jaar op zijn naam geschreven.

Het Franse woelwater (en de man van Elina Svitolina) begon als 21e op de ATP-ranglijst en als eerste reekshoofd aan het toernooi in Adelaide. Na een vrijstelling in de eerste set stoomde Monfils zonder setverlies door naar de finale.

In die finale nam hij het op tegen de Rus Karen Kharchanov. Een droomfinale voor de organisatie aangezien Kharchanov het tweede reekshoofd was. In de halve finale versloeg Khachanov opslagkanon Cilic.

Cilic mag dan wel een opslagkanon zijn, Gaël Monfils kan ook een aardig stukje opslaan. Ondanks twee breakpunten over de gehele wedstrijd, verloor de Fransman geenenkel opslagspelletje tegen Khachanov. Monfils ging in elke set een keertje door de opslag van de Rus wat hem met setstanden van 6-4 (x2) de toernooizege opleverde, de eerste toernooiwinst sinds het toernooi van Rotterdam in 2020 voor Monfils.