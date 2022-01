Canada voor het eerst eindwinnaar van ATP Cup

In Australië heeft Canada de derde editie van de ATP Cup gewonnen.

Canada versloeg in de finale Spanje met 0-2. Normaal gezien moet er na twee enkelspellen nog een dubbelspel gespeeld worden maar aangezien alles al beslist was, viel het dubbelspel weg.

Zondagochtend begonnen Carreno Busta en Denis Shapovalov aan de finale in Australië. Carreno Busta was licht favoriet maar kon die rol niet waarmaken. In de eerste set ging het heel lang gelijk op maar kon Shapovalov bij een 4-5 stand breaken.

In de tweede set leek het over te zijn voor Carreno Busta bij 1-3 maar de Spanjaar knokte zich terug in de wedstrijd en ging ook door de opslag van de Canadees. Bij 3-4 gaf Shapovalov echter het nekschot en serveerde hij daarna de wedstrijd uit: 4-6, 3-6.

In de tweede partij nam Bautista Agut het op tegen Auger-Aliassime. Bautista Agut begon het beste aan de wedstrijd en stond snel 2-0 voor maar verloor daarna meteen zijn opslagspel. Een tie-break moest een oordeel vellen over de eerste set en werd betwist in het voordeel van de Canadees.

In de tweede set hetzelfde verhaal als bij de partij ervoor. Bij 3-4 ging de Canadees door de opslag van de Spanjaard en serveerde daarna de wedstrijd uit.

Canada wint zo voor het eerst de ATP Cup. Ze nemen de titel over van Rusland. Spanje is voor de tweede keer in de driejarige geschiedenis van de ATP Cup runner-up.