Rusland verlengt titel op ATP Cup zeker niet, één Europees land in finale

Terwijl Djokovic in quarantaine zit en er in Adelaide al een voorbereidingstoernooi aan de gang is, strijden landenteams met elkaar in Australië voor de ATP Cup.

Sinds 2020 is de ATP Cup een jaarlijke terugkerend toernooi met eenzelfde opzet als de Davis Cup maar in een korrter format van enkele weken en dus niet verspreid over een jaar.

In de nacht van donderdag op vrijdag verzekerde Spanje zich al van een plekje in de finale. Carreno Busta en Bautista Agut wonnen allebei hun enkelwedstrijd tegen hun Poolse tegenstander waardoor de dubbelpartij overbodig werd.

Afgelopen nacht namen Canada en Rusland het tegen elkaar op voor het laatste finaleticket. Rusland is regerend titelhouder van de ATP Cup.

In het eerste duel van de nacht won Shapovalov (ATP-14) met 6-4, 5-7, 6-4 van Safiullin (ATP-167) in een wedstrijd die twee kanten op kon gaan. Beide spelers hadden nagenoeg even veel break punten, Shapovalov kon er enkel eentje meer verzilveren.

Het was allleszins een duel dat Canada moest winnen aangezien later op de avond Auger-Aliassime (ATP-11) het moest opnemen tegen Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld. Na twee sets (4-6, 0-6) moest er een beslissende dubbelpartij komen.

© photonews

Die dubbelpartij werd een echte thriller. Rusland won de eerste set met 4-6 maar verloor dan de tweede aan Canada met 7-5. Een super tie-break moest uitsluitsel brengen en werd beslecht in het voordeel van Canada met 10-7.

Canada en Spanje nemen het dus tegen elkaar op in de finale. Canada is licht favoriet, Spanje was in 2020 al verliezend finalist. Toen tegen Servië.