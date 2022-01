Nieuwe twist: Djokovic vroeg om medische uitzondering omdat hij besmet is geweest

Maandag zal een Australische rechtbank zich uitspreken over een mogelijke deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open. Ondertussen worden meer details duidelijk omtrent de situatie.

De Australische rechter in kwestie zal niet beslissen of 's werelds nummer één mee mag doen me de Australian Open, maar wel of de Serviër het land binnen mag. De regels in Australië zijn zeer streng en aangezien het één groot eiland is, kunnen ze hun grenzen streng bewaken.

Het stuitte heel wat mensen tegen de borst dat Novak Djokovic om een medische uitzondering vroeg om Australië toch binnen te mogen. Nu blijkt dat Djokovic niet geheel onterecht om die uitzondering vroeg. Uit documenten die het persagentschap Reuters mocht inkijken, blijkt namelijk dat Djokovic op 16 december positief testte op het coronavirus.

Normaal gezien mogen enkel dubbel gevaccineerden het land binnen of mensen die een uitzonderlijke vrijstelling hebben gekregen voor het vaccin. Mogelijks krijgt Djokovic die vrijstelling toch nog vanwege zijn recente besmetting.