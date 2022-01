Na pauze heeft Osaka last met ritme en geeft ze op in Melbourne

Osaka, het nummer 13 van de wereld, laste vorig jaar een pauze in omdat ze nood had aan mentale rust. Ze trok zich terug uit Roland Garros en kondigde na de US Open aan dat haar seizoen erop zat.

2022 moest en zou een beter jaar worden, zeker na het missen van een olympische medaille in haar thuisland Japan.

Bovendien staat er voor Osaka heel wat op het spel dit seizoen. Binnen enkele weken gaat met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar van start en daar is ze de titelverdediger. Als voorbereiding op die Australian Open deed Osaka mee aan het WTA-toernooi in Melbourne.

Daar moest ze het zaterdag in de halve finale normaal gezien opnemen tegen de Russin Veronika Kudermetova maar Osaka trok zich terug uit het toernooi. Op Twitter luidde de boodschap dat haar lichaam rust nodig had na de opeenvolging van wedstrijden, zeker na de break die ze genomen had.

Zo stoot Kudermetova meteen door naar de finale, waar ze het tegen ex-nummer 1 van de wereld Simona Halep zal opnemen.

Sad to withdraw due to injury from my match today, my body got a shock from playing back to back intense matches after the break I took. Thank you for all the love this past week ❤️ I’ll try to rest up and I’ll see you soon!