Drukke tennisochtend: drie mannenfinales en twee vrouwenfinales aan andere kant van de wereld

De eerste maanden van het jaar focust de tenniswereld zich op het Australische vasteland.

Er is niet alleen de Australian Open die, al dan niet met Novak Djokovic, op 17 januari van start gaat. Momenteel wordt er veel getennist op voorbereidingstoernooien in Melbourne, Adelaide en Sydney. Zo zijn er zondagochtend heel wat finales.

ATP-Cup

Beginnen doen we met de ATP-Cup, een jaarlijks landentoernooi dat een kortere versie is van de Davis Cup. Spanje neemt het op tegen Canada in twee enkelspelen + een dubbelspel. Carreno Busta (ATP-20) en Bautista Agut (ATP-19) verdedigen de Spaanse kleuren tegenover de Canadezen Shapovalov (ATP-14) en Auger-Aliassime (ATP-11).

In het dubbelspel zullen twee Spaanse dubbelspecialisten het waarschijnlijk opnemen tegen Shapovalov en Auger-Aliassime. Titelverdediger Rusland werd in de halve finale uitgeschakeld door Canada terwijl Spanje het haalde tegen Polen.

ATP + WTA 250 Melbourne

In Melbourne staat met Rafael Nadal het nummer 6 van de wereld in de finale tegen verrassing Maxime Cressy (ATP-112). In de halve finale versloeg Cressy nog de Bulgaar Dimitrov, al lijkt hij vrij kansloos te zijn tegen Rafael Nadal. De wedstrijd begint om 09u.

Ook de bij de vrouwen krijgt het tennisliefhebbend publiek in Australië een echte wereldtopper in de finale. Voormalig nummer 1 van de wereld Simona Halep (WTA-20) neemt het namelijk om 7u op tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA-31). Die laatste moest door de opgave van Osaka geen halve finale spelen.

© photonews

ATP 250 Adelaide (1)

In Adelaide vindt er deze week een toernooi plaats en volgende week nog eens met andere spelers. Door het schrappen van de vele toernooiten wegens Covid, nam de organisatie van het toernooi in Adelaide deze beslissing om de spelers en speelsters een kans te geven om genoeg toernooien te spelen.

In de finale van het eerste toernooi nemen Gaël Monfils (ATP-21) en Karen Khachanov (ATP-29) het tegen elkaar op om 8u30. Het Franse woelwater Monfils verloor in de weg naar de finale geenenkele set en is erop gebrand om voor de eerste keer sinds 2020 (ATP Rotterdam) nog eens een toernooi te winnen.

© photonews

Bij de vrouwen staat het huidige nummer één van de wereld Ashleigh Barty in de finale. Het is al de 20e keer dat Barty een finale zal beslechten in haar eigen thuisland. Om de titel te pakken moet ze voorbij de Kazachse Elena Rybakina (WTA-13).