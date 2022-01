Djokovic is niet alleen, ook Tsjechische tennisster opgesloten in "gevangenis" na weigering visum

De tenniswereld is misschien meer in de ban van de situatie omtrent Novak Djokovic die Australië niet binnen mag, maar ook de Tsjechische Renata Vorocava mag Australië niet binnen.

De 38-jarige Vorocava was al een week in Australië toen ze te horen kreeg dat haar virus geweigerd werd. Bijgevolg moest ze naar hetzelfde quarantainehotel dan Novak Djokovic. "Het voelt aan als een gevangenis. Er zijn overal bewakers, zelfs onder mijn raam. Ik zit in en kamer en kan nergens heen", klinkt het bij de Tsjechische.

Anders dan bij Djokovic, zal Vorocava zich neerleggen bij de situatie, dat melt het Tsjechische ministerie van buitenlandse zaken. Het nummer 81 van de wereldranglijst zal het land verlaten en niet meedoen aan de Australian Open.