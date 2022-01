Novak Djokovic komt met reactie op sociale media: "Alle steun wordt enorm geapprecieerd"

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of Novak Djokovic kan deelnemen aan de Australian Open, maar de nummer één van de wereld krijgt wel zeer veel steun van heel wat mensen over de hele wereld.

Novak Djokovic zal er meer dan waarschijnlijk niet bij zijn op de Australian Open. Op sociale media laat de Servische nummer één van de wereld nu wel weten dat hij zeer blij is met alle steun die hij krijgt van over heel de wereld. "Ik wil iedereen over de hele wereld bedanken voor de steun. Ik voel het en het wordt enorm geapprecieerd", aldus Djokovic.