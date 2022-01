Goed nieuws voor Novak Djokovic: Serviër is wel welkom op dit Grandslamtoernooi

Er is heel wat discussie rond het feit dat Novak Djokovic dan toch niet zal mogen deelnemen aan de Australian Open. Voor Roland Garros moet de Serviër zich echter al zeker geen zorgen meer maken, want hij is daar wel welkom.

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, heeft laten weten dat Novak Djokovic gewoon zal mogen deelnemen aan Roland Garros. Bij Sporza staat te lezen dat er namelijk geen inreisverbod is voor ongevaccineerden. Goed nieuws dus voor Djokovic, die het Franse grandslamtoernooi al kon winnen in 2016 en 2021. De kans dat de nummer één van de wereld zal mogen deelnemen aan de Australian Open is dan weer wel klein, maar daar is voorlopig nog heel wat discussie over.