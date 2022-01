Slecht begin van 2022 voor Sander Gillé en Joran Vliegen: landgenoten verliezen eerste dubbelwedstrijd van het jaar

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er niet in geslaagd om hun eerste dubbelwedstrijd in 2022 winnend af te sluiten. In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Adelaide raakten de Belgen niet voorbij Benjamin Bonzi en Hugo Nys.

Met de Fransman Benjamin Bonzi en de Monegask Hugo Nys kregen Sander Gillé en Joran Vliegen haalbare tegenstanders tegenover zich, maar een overwinning zat er niet in voor onze landgenoten. Nochtans wonnen Gillé en Vliegen wel de eerste set met 6-4. In de tweede set verloren Gillé en Vliegen nipt met 6-7 (5/7), waardoor er een supertiebreak moest volgen. Daarin haalden Bonzi en Nys het met 10-7. Het schip van Gillé en Vliegen strandt zo in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Adelaide.