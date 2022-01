Maryna Zanevska kan amper een paar spelletjes sprokkelen tegen Naomi Osaka

Wat een moment voor Maryna Zanevska. Tegen een wereldtopper spelen als Naomi Osaka is voor onze landgenote op zich al een hele ervaring. Alleen kan dat op het terrein wel eens tegenvallen. Zanevska kon Osaka amper iets in de weg leggen op Melbourne Summer Set 1.

Door mentale problemen van vorig jaar zakte Naomi Osaka weg naar de dertiende plaats op de wereldrangschikking. Het neemt niet weg dat de Japanse nog altijd één van de allergrootste namen in het damestennis is. Zanevska, de nummer 82 van de wereld, was in deze affiche dus duidelijk de underdog. Dat werd ook vertaald op het terrein: de eerste drie games gingen naar Osaka.

DE EER REDDEN

Zanevska slaagde er hierna wel in om op het scorebord te komen. Meer dan dat ene game zat er in de eerste set echter niet in. Dit herhaalde zich nog eens in de tweede set. Deze keer was het bij een 4-0-stand dat Zanevska de eer redde.

Het was dan ook het enige wat Osaka haar tegenstandster gunde: met tweemaal 6-1 had de viervoudige grandslamwinnares de klus snel geklaard. Haar tegenstandster in de kwartfinales in Melbourne is de Duitse Andrea Petkovic.