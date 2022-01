Ervaren Japanner moet Australian Open aan zich voorbij laten gaan door blessure

U zal op de Australian Open niet moeten zoeken naar Kei Nishikori. De ervaren Japanner kampt met een probleem aan de heup en het zou niet op tijd hersteld zijn voor het Grandslamtoernooi.

Kei Nishikori gaat al lang mee in het tennis. De Japanner was zelfs een tijdje de nummer 4 van de wereld, maar nu is hij weggezakt naar plaats 47 in het klassement. Toch blijft Nishikori altijd een man om in de gaten te houden.

Op de Australian Open moet er echter geen rekening gehouden worden met Nishikori. De tennisser meldt zelf op Twitter dat hij kampt met een probleem aan de heup. Het Grandslamtoernooi zou dan ook te vroeg komen voor de nummer 47 van de wereld.