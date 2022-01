David Goffin verliest eerste match in 2022, maar: "Het was beter dan de voorbije negen maanden"

David Goffin heeft zijn slechte periode niet kunnen uitwissen met een zege. In zijn eerste wedstrijd in 2022 verloor Goffin namelijk met 7-5 en 6-3 van Alex Molcan, de nummer 88 van de wereld.

Toch was David Goffin al bij al tevreden over zijn wedstrijd. "Ik maak goede punten, maar ik kan mijn andere kansen niet afmaken. Het was niet makkelijk, maar ik speel wel terug tegen een tegenstander en niet enkel meer tegen mezelf", legde Goffin uit bij Het Laatste Nieuws.

Onze landgenoot lijkt, ondanks deze nederlaag, dus op de goede weg. "Het was beter dan de voorbije negen maanden. Ik kom van ver en ik heb opnieuw motivatie. Ik moet zo blijven werken en blijven verbeteren", aldus Goffin.