David Goffin kent valse start in 2022: Slovaak is te sterk voor het vierde reekshoofd

Een nieuw jaar lost niet alles op. David Goffin had zeker op een betere start van 2022 gehoopt. Op Melbourne Summer Set 1 is hij na één partij in het enkelspel reeds uitgeteld. De Slovaak Alex Molcan versloeg hem in twee sets.

Als vierde reekshoofd had Goffin zeker gehoopt om ver te geraken, maar in het mannentennis krijg je niets cadeau. Ook de nummer 88 van de wereld kan een aardig stukje tennissen en dat liet hij in de eerste drie games meteen zien. Goffin rechtte wel de rug: van 4-1 achter ging het naar 4-4. Molcan drong vervolgens wel opnieuw aan en dat had effect: met 7-5 haalde hij de set binnen. De breakpunten waren schaars in het begin van de tweede set. Goffin kreeg de enige breakbal in deze periode, maar kon 'm niet verzilveren. Dat zou 'm duur te staan komen, want in het tweede gedeelte van de set zou Molcan zeker met de belangrijke punten aan de haal gaan. Vanaf 3-3 gaf Molcan geen spelletje meer prijs: met 7-5 en 6-3 baande hij zich een weg naar de volgende ronde, ten koste van Goffin.