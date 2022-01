Bergs klopt Tsjechische ancien maar sneuvelt in tweede match in tiebreak, Greet Minnen verliest dubbelwedstrijd

Naast Goffin kwamen nog Belgische tennissers in actie. Winst en verlies was er voor Bergs en Minnen. Zizou Bergs won zijn eerste wedstrijd in het enkelspel op de challenger van Bendigo, maar trok in het volgende duel aan het kortste eind. Minnen verloor in het dubbel op Melbourne Summer Set 1.

Zizou Bergs kreeg in Bendigo eerst Jaroslav Pospisil tegenover zich aan de andere kant van het net. Met zijn 40 jaar kent die het klappen van de zweep, maar het was de vinnige en enthousiaste Bergs die aanvankelijk de lakens uitdeelde. In een spannendere tweede set maakte Bergs het af in de tiebreak: 6-1 en 7-6 (7/4). Als beloning mocht Bergs al snel opnieuw de baan op tegen de Fransman Grenier. Die gunde hem geen enkel spelletje in de openingsset. Bergs kwam wel sterk terug en trok de tweede set naar zich toe. Ook nadien bleef de spanning verzekerd. Bergs haalde het deze keer net niet in de tiebreak. Grenier won zo met 6-0, 5-7 en 7-6 (7/5). THUISSPEELSTERS TE STERK VOOR MINNEN Minnen vormde in Melbourne een dubbelduo met Ellen Perez. Samen namen ze het op tegen twee andere Australische meiden, Destanee Aiava en Lizette Cabrera. Het Australische duo nam de beste start en dat was meteen de basis voor setwinst. Ook in het begin van set 2 forceerden Aiava en Cabrera een vroege break, om vervolgens hun voorsprong vast te houden. Eindstand: 6-3 en 6-4.

