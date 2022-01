UPDATE: Australië houdt been stijf en weigert visum voor Djokovic definitief, Serviër gaat wel nog in beroep

Geen visum: het is nu definitief. Novak Djokovic doet niet mee aan de Australian Open, als het van de Australische autoriteiten afhangt. Djokovic gaat wel nog in beroep. Levert dat niets op, dan moet de nummer 1 van de wereld bij de mannen naar huis.

Djokovic had aangekondigd over een medische uitzondering te beschikken om deel te nemen aan de Australian Open, wat meteen voor heel wat consternatie zorgde Down Under. De tennisspeler werd op de luchthaven van Melbourne tegengehouden.

VASTGEHOUDEN IN KAMERTJE

De hele zaak draaide uit op een heuse soap, waarbij Djokovic urenlang in een kamertje werd vastgehouden met bewakers voor de deur. Naar verluidt kon Djokovic geen document voorleggen waaruit blijkt waarom hij juist over een medische uitzondering beschikt. Wie niet gevaccineerd is, mag in principe Australië niet binnen.

Het visum voor Djokovic, die inmiddels in een quarantainehotel in Melbourne verblijft, werd dan ook definitief geweigerd. Zijn advocaten tekenen beroep aan.

UPDATE: Het beroep zal pas maandag behandeld worden. Djokovic moet dus zeker tot dan in het quarantainehotel blijven. Daar zijn ook al fans van hem opgedaagd om te protesteren.