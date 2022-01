Ysaline Bonaventure blijft indruk maken op ITF-toernooi en staat in de kwartfinales

Ysaline Bonaventure koos voor een ITF-toernooi om 2022 goed in te zetten. Een plek in de kwartfinales heeft ze alvast beet in het Australische Bendigo. Ook haar tweede wedstrijd sloot Bonaventure af zonder de minste problemen.

Bonaventure was al goed begonnen door in de eerste ronde de Italiaanse Di Sarra te verslaan met 6-0 en 6-3. Whitney Osuigwe, de tegenstandster in de achtste finales, kon Bonaventure niet veel meer weerwerk bieden. De 19-jarige Amerikaanse kwam wel in elke set op het scorebord, maar dat was het dan nog.

In het begin van de wedstrijd kon de youngster nog heel even eigen tred houden. Eens Bonaventure op dreef geraakte, kon ze wel eenvoudig het verschil maken. Osuigwe won één spelletje meer dan Di Sarra deed in de vorige partij. Bonaventure plaatste zich met 6-3 en 6-1 voor de kwartfinales. Daarin zal onze landgenote het opnemen tegen de Mexicaanse Contreras Gómez .