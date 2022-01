Nieuwe wending in het verhaal rond Novak Djokovic: nummer één van de wereld kan Australië niet binnen door problemen met visum

Novak Djokovic zit met een probleem. De Serviër kreeg een medische vrijstelling, waardoor hij toch mocht deelnemen aan de Australian Open, maar voorlopig geraakt de nummer één van de wereld niet binnen in Australië.

Deze ochtend raakte het nieuws bekend dat Novak Djokovic een medische vrijstelling heeft gekregen, wat betekent dat hij niet gevaccineerd moet zijn om deel te kunnen nemen aan de Australian Open.

In Australië waren veel mensen niet tevreden met het nieuws, maar voorlopig raakt Djokovic Australië helemaal niet binnen. Volgens Het Laatste Nieuws zouden er namelijk problemen zijn met zijn visum. Zo is het dus nog niet duidelijk of Djokovic daadwerkelijk aan de Australian Open zal kunnen deelnemen.