Greet Minnen moet de duimen leggen in twee spannende sets tegen Russische kwalificatiespeelster

Het zit er voor Greet Minnen al op in de Melbourne Summer Set 2. Een Russische kwalificatiespeelster bleek net te sterk: Kamilla Rakhimova haalde het van Minnen met tweemaal 7-5. Aan het einde van beide sets liep het telkens net mis voor Minnen.

Rakhimova had in de kwalificaties al twee prima zeges geboekt, Minnen was dus gewaarschuwd. Greet Minnen was wel meteen bij de les, liep 1-3 uit en had twee keer een setbal. De set uitserveren bleek echter net te moeilijk. Rakhimova rook haar kans om meteen erop en erover te gaan: van 3-5 ging het naar 7-5.

Een gelijkaardig scenario in de tweede set: Minnen kwam 1-3 voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Deze keer kwam Rakhimova zelfs onmiddellijk langszij. Het kwam opnieuw aan op dat twaalfde game in de set. Minnen slaagde er net niet in om een tiebreak af te dwingen. Bij haar tweede matchbal sloeg Rakhimova toe: een vroegtijdig einde van het toernooi dus voor Minnen, die wel nog dubbel speelt in Melbourne Summer Set 1.