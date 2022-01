Flipkens overleeft matchbal en gaat door in het dubbelspel, Van Uytvanck ligt er ook in het dubbel meteen uit

Eén matchbal kreeg ze tegen, maar Kirsten Flipkens gaat wel door in het dubbelspel en won zo haar eerste match sinds oktober 2021. Samen met Sorribes Tormo overleefde ze de eerste ronde op Melbourne Summer Set 1. Alison Van Uytvanck slaagde daar in het dubbel niet in.

Flipkens en Sorribes Tormo namen het op tegen de Amerikaanse tandem Krawczyk-McHale. Flipkens en Sorribes Tormo kwamen 5-3 voor, maar verloren de eerste set nog in een tiebreak. In de tweede set ging het van 0-3 achter naar opnieuw 5-3 voor... naar opnieuw een tiebreak. Bij 5-6 kwamen Krawczyk en McHale op matchpunt. De volgende drie punten gingen naar Flipkens en Sorribes Tormo, de set dus ook. MENTAAL VOORDEEL Zij hadden nu het mentale voordeel en dat was in de super tiebreak ook merkbaar. Vanaf 1-2 won Flipkens samen met haar dubbelpartner vier punten op rij en die voorsprong zouden ze enkel nog uitbouwen. Zo trokken ze met 6-7 (5/7), 7-6 (10/8) en [10-3] alsnog de overwinning naar zich toe. Alison Van Uytvanck had op Melbourne Summer Set 2 al verloren in het enkelspel. Het dubbel op Melbourne Summer Set 1 bood nog een herkansing. De Amerikaanse dames Muhammad en Pegula kunnen echter ook een aardig stukje dubbelen. Dat moest Van Uytvanck, samen met haar dubbelpartner Clara Tauson ondervinden. Tot 3-3 ging het gelijkop, nadien was het verschil duidelijk. Het werd 6-3 en 6-2 voor Muhammad en Pegula.