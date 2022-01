Australië helemaal niet tevreden over medische vrijstelling Novak Djokovic: "Als hij weigert zich te laten vaccineren, mag hij niet naar binnen"

Novak Djokovic zal dan toch te zien zijn op de Australian Open. De nummer één van de wereld heeft een medische vrijstelling gekregen, waardoor hij welkom is in het land. Niet iedereen is daar echter even tevreden over.

Zo zijn er mensen in Australië zelf die helemaal niet kunnen leven met deze beslissing. Eén van deze mensen is Stephen Parnis. De Australiër was in het verleden de baas van de Australian Medical Association. "Als hij weigert zich te laten vaccineren, mag hij niet naar binnen. Het geldt voor iedereen. Het maakt niet uit hoe goed hij kan tennissen. We hebben zes lockdowns achter de rug, families hebben gescheiden geleefd en nu krijgt een sportman een vrijstelling", aldus Parnis en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.