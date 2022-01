Zanevska klopt voormalig top 20-speelster en mag zich nu opmaken voor duel met Naomi Osaka

Meteen een groots moment voor Maryna Zanevska in 2022. Naomi Osaka is haar volgende tegenstandster op Melbourne Summer Set 1, nadat onze landgenote een hele knappe overwinning boekte tegen Petra Martić, ook niet de eerste de beste.

Martić is nu nog altijd de nummer 54 van de wereld en stond ooit in de top twintig. Voor Zanevska was dat als nummer 82 op de wereldranking meteen een zware brok. Zanevska ging echter prima van start en trok die lijn ook door. Martić had het in geen enkel game gemakkelijk en moest in de eerste set tweemaal haar service afstaan.

MEESTE BREAKPUNTEN VOOR ZANEVSKA

In de tweede set was de spanning wel langer gegarandeerd, want nu klampte Martić wel aan. Het was wel opnieuw Zanevska die de meeste breakpunten afdwong. Toen Martić serveerde om in de match te blijven, sloeg Zanevska bij haar derde kans toe: met 6-3 en 6-4 verzekerde laatstgenoemde zich van een plek in de volgende ronde.

Daarin neemt ze het dus op tegen wereldster Naomi Osaka, die na een afwezigheid van vier maanden opnieuw op de baan staat. Wie weet wat er dus mogelijk is. Osaka had in de eerste ronde drie sets nodig om Cornet te verslaan.