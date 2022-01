Onzekerheid rond vaccinatiestatus maar wel naar Australië: Djokovic met medische uitzondering naar Australian Open

Het is nu zeker: Novak Djokovic gaat meedoen aan de Australian Open. Een medische uitzondering biedt de nummer 1 van de wereld een reddingsboei. Zo kan hij deelnemen aan de Grand Slam zonder te onthullen of hij gevaccineerd is of niet.

Enkel gevaccineerde spelers mogen deelnemen aan de Australian Open, maar Djokovic weigert te zeggen of hij zich heeft laten prikken of niet. De enige andere manier om toestemming tot spelen te krijgen is via een medische uitzondering. "Ik ga naar Down Under met een medische uitzondering", verkondigt de Serviër nu op Instagram. De ATP Cup liet hij nog aan zich passeren, maar Djokovic reist dus alsnog naar Australië af om deel te nemen aan de Australian Open. Dit bericht op Instagram bekijken Novak Djokovic (@djokernole) Het is ook uitkijken hoe anderen in de tenniswereld gaan reageren op het feit dat de nummer 1 van de wereld een uitzondering krijgt. In elk geval kan Djokovic op zoek naar een zoveelste succes in Melbourne: hij won de Australian Open al negen keer.