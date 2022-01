2022 begint slecht voor Alison Van Uytvanck: landgenote gaat onderuit in eerste ronde Melbourne Summer Set 2

Alison Van Uytvanck is niet zo goed aan het nieuwe jaar begonnen. In haar eerste ronde op Melbourne Summer Set 2 nam onze landgenote het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Van Uytvanck ging onderuit in drie sets.

Alison Van Uytvanck, de nummer 58 van de wereld, kreeg met de Amerikaanse Amanda Anisimova, de nummer 78 van de wereld, een haalbare kaart voorgeschoteld in haar eerste ronde op de Melbourne Summer Set 2, een voorbereidingstoernooi in Australië. De eerste set ging nipt naar Anisimova met 6-7 (5/7), maar in de tweede set liet onze landgenote mooie dingen zien en won ze met 6-1. Een derde set moest dus bepalen wie won en daarin was Anisimova opnieuw net iets sterker met 5-7. Het toernooi van Van Uytvanck zit er dus al op.

