Elise Mertens en David Goffin hoog geplaatste reekshoofden in voorbereidingstoernooi in Melbourne

Er is reeds geloot voor het voorbereidingstoernooi in Melbourne. Elise Mertens en David Goffin genoten hierbij van een beschermd statuut, want allebei zijn ze reekshoofd. Mertens is het tweede reekshoofd bij de dames, Goffin het vierde reekshoofd bij de mannen.

Voor alle duidelijkheid: dit gaat over een voorbereidingstoernooi dat deze week in Melbourne plaatsvindt, niet over de Australian Open. Goffin krijgt in het mannentoernooi een bye in de eerste ronde. In het damestoernooi is geen enkele speelster vrij in de openingsronde. Mertens moet dus wel aan de bak. Tegen een qualifier, maar welke kwalificatiespeelster juist haar tegenstandster is, is nog niet geweten.

Er komen nog andere Belgische dames in actie. Greet Minnen zal het ook opnemen tegen een kwalificatiespeelster. Alison Van Uytvanck kent haar eerste tegenstandster wel al: de Amerikaanse Amanda Anisimova. Al deze landgenotes zitten in Melbourne Summer Set 2, Maryna Zanevska werd in Melbourne Summer Set 1 onderverdeeld en komt daar de Kroatische Petra Martić tegen.

© photonews

Overigens zit er voor David Goffin bij de mannen wel een leuke affiche aan te komen: Nick Kyrgios is een mogelijke tegenstander in de tweede ronde. Dan moet de Australische publiekslieveling eerst wel voorbij Alex Molcan.