ATP Cup dag 3: geen problemen voor Spanje, Argentinië en Polen, Chili boekt mooie zege tegen Servië

Vandaag stond de derde dag van de ATP Cup op het programma. In groep A waren er overwinningen voor Spanje en Chili, terwijl Polen en Argentinië de zege konden binnenhalen in groep B.

In groep A stond Spanje tegenover Noorwegen. De Spanjaarden kenden geen problemen met de Noren en ze wonnen hun drie wedstrijden, waardoor het een eenvoudige 3-0 zege werd voor Spanje. In de andere wedstrijd in groep A kon Chili stunten tegen Servië. Het werd 2-1.

In groep B was er weinig spanning op deze derde dag. Zo haalde Polen het eenvoudig van Georgië met 3-0 en ook Argentinië kon een mooie overwinning boeken. De Argentijnen wonnen met 3-0 van Griekenland.