📷 "Aan niemand vertellen... Hier ben ik": Rafael Nadal brengt verlossend nieuws met foto vanuit Melbourne

Het is nu helemaal zeker: Rafael Nadal is in Melbourne! Een foto op de sociale mediakanalen van de Spanjaard bewijst dat. En hij is daar natuurlijk niet zomaar. Hij is daar om deel te nemen aan de Australian Open, de eerste Grand Slam van 2022.

Net zoals bij Novak Djokovic bestaat er over de deelname van Rafael Nadal el geruime tijd twijfel. Om verschillende redenen weliswaar. Nadal kende dit jaar veel pech met blessures en is nog bezig aan zijn terugkeer aan het werken. Bovendien kwam daar nog een coronabesmetting bovenop. Die liep Nadal op door mee te doen aan een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Dat zag er dus niet goed uit met het oop op deelname aan de Australian Open, maar Nadal kan nu alle twijfels wegwerken. Het is duidelijk dat hij daar ook zelf heel tevreden mee is, want Nadal doet het op een ludieke manier. 🤫 Don’t tell anyone…

… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 31, 2021 "Ssst. Aan niemand vertellen. Hier ben ik", schrijft Nadal boven een foto van zichzelf op de baan in Melbourne. Hij ziet er alvast klaar uit om te gaan trainen en om zich klaar te stomen voor de Australian Open.