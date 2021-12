Mysterie rond Novak Djokovic blijft: nummer 1 van de wereld nog altijd niet in Australië

Welke toppers stappen allemaal op de baan in Australië? Thiem en Federer zeker niet, rond Djokovic blijft veel mysterie hangen. Het is nog altijd niet zeker of de nummer 1 van de wereld uit het mannentennis gaat deelnemen aan de Australian Open.

Spelers als Thiem en Federer hebben al aangekondigd er niet bj te zullen zijn op de Australian Open, de deelname van Nadal is twijfelachtig. Van de spelers die wel meedoen aan het eerstvolgende grandslamtoernooi zijn er al heel wat aangekomen in Australië. ATP CUP Novak Djokovic is daar nog altijd niet bij. Zo blijft er een groot vraagteken staan achter de deelname van de Serviër, die overigens wel op de startlijst van de Australian Open staat. Op 1 januari staat in Australië ook de ATP Cup op het programma. Het was voorzien dat Djokovic daar voor Servië in actie zou komen. Dan moet hij natuurlijk wel eerste het vliegtuig nemen. Djokovic wilde tot dusver nooit zeggen of hij al dan niet gevaccineerd is. Enkel gevaccineerde tennissers mogen meedoen aan de Australian Open.