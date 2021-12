Geen Australian Open voor Novak Djokovic? Nummer één van de wereld zegt alvast af voor ATP Cup

Een tijdje geleden raakte het nieuws bekend dat Novak Djokovic begin januari zou deelnemen aan de ATP Cup, waardoor het leek alsof hij toch gevaccineerd was tegen het coronavirus, maar nu zou de Serviër toch niet meedoen aan het toernooi.

Komend weekend start in Sydney, Australië, de ATP Cup. Normaal gezien was Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, van de partij geweest voor Servië (de ATP Cup is een landentoernooi), maar hij is er uiteindelijk toch niet bij.

Het is niet duidelijk waarom Djokovic er niet bij is, maar het zorgt wel voor extra vragen. Zo is het niet duidelijk of Djokovic later in januari aan de Australian Open zal meedoen. Het is door deze afzegging namelijk nog steeds niet duidelijk of Djokovic wel gevaccineerd is tegen het coronavirus. Als hij niet gevaccineerd is, mag hij niet deelnemen aan het Grandslamtoernooi.