Australian Open wordt het laatste toernooi voor ex-winnares US Open: "Ik weet zeker dat het een mix van emoties zal zijn"

De Australian Open zal het laatste toernooi worden van de 37-jarige Samantha Stosur. De ex-winnares van de US Open in 2011 houdt het namelijk voor bekeken. In het enkelspel dan toch, want in het dubbelspel zal ze wel nog in heel 2022 te zien zijn.

Samantha Stosur maakte zelf het nieuws bekend op Instagram. "Ik ben zo opgewonden en erg dankbaar dat ik over een paar weken in mijn 20ste Australian Open mag spelen. Een enorme dank aan Tennis Australia dat ze me de kans geven om mijn enkelspelcarrière af te sluiten op het Grandslamtoernooi bij mij thuis", aldus Stosur. "Het betekent echt veel voor me om te kunnen eindigen in het bijzijn van mijn familie, vrienden en Aussie fans die me door dik en dun hebben gesteund. Ik weet zeker dat het een mix van emoties zal zijn, maar ik zou het niet anders willen, want ik heb altijd gedacht dat ik in Australië zou eindigen. Ik ben wel van plan om de rest van het jaar in het dubbelspel te spelen, maar hiermee sluit ik het eerste hoofdstuk van mijn carrière af", legde de ex-winnares van de US Open in 2011 uit.