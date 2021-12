US Open-winnaar van 2020 geeft forfait voor Australian Open: "Juiste beslissing om competitie goed te hervatten"

Een grote naam die zal ontbreken op de Australian Open is die van de US Open-winnaar van 2020. Dominic Thiem laat weten verstek te laten gaan voor de eerstvolgende Grand Slam. Het gaat weer beter met hem, maar hij kiest er voor om op een later moment weer toernooien te gaan spelen.

In zijn boodschap op sociale media brengt Thiem aanvankelijk goed nieuws. "Zoals jullie weten ben ik naar huis teruggekeerd om te herstellen van de zware trainingen en de terugval die ik had tijdens de voorbereiding in Dubai. Ik voel me nu opnieuw goed, mijn pols is in optimale conditie en ik kan opnieuw normaal trainen, met een goede intensiteit."

Dat betekent echter niet dat ze hem in Melbourne zullen kunnen verwelkomen. "Mijn team en ik hebben alles geanalyseerd en besloten om veranderingen aan te brengen aan mijn initiële programma. Ik zal het seizoen beginnen op de Cordoba Open in Argentinië eind januari en zal dus niet meedoen aan de Australian Open. Ik zal de Australische fans missen, maar ik kom terug in 2023."

De Australian Open komt dus net te vroeg om competitief te kunnen zijn. "We geloven dat dit de juiste beslissing is om goed de competitie te kunnen hervatten", benadrukt Thiem.