Osaka is klaar om haar titel te verdedigen op Australian Open

Naomi Osaka zal op de Australian Open van de partij zijn. De Japanse tennisster lijkt klaar om haar titel te verdedigen.

Naomi Osaka postte een foto op sociale media waarin ze laat zien dat ze op weg is naar Australië. Sinds november traint de Japanse opnieuw na een periode van rust.

Haar zege op de Australian Open van dit jaar werd haar uiteindelijk te veel op Roland Garros. Ze trok zich terug nadat ze een boete had gekregen om persbabbels over te slaan.

Volgens de Japanse werd het haar allemaal even te veel. Na de mislukte Olympische Spelen en de vroege uitschakeling op de US Open laste ze in mentale rustperiode in.