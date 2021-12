Elise Mertens heeft duidelijke ambitie voor volgend seizoen: "Top 10 in het enkelspel is het doel"

Binnen enkele weken is het zo ver. Dan staat in het tennis een nieuw Grandslamtoernooi op het programma met de Australian Open. Elise Mertens wil alvast zo ver mogelijk geraken om haar ambitie voor volgend seizoen duidelijk te maken: de top 10 halen in het enkelspel.

Elise Mertens moet voorlopig nog tevreden zijn met de 21e plaats op de WTA Ranking, maar daar wil ze volgend seizoen verandering in brengen. Zo heeft ze bij Het Laatste Nieuws verteld dat het doel is om in de top 10 in het enkelspel te geraken. Binnen enkele weken krijgt ze al een kans om enkele plaatsen te stijgen op de WTA Ranking, want dan staat de Australian Open op het programma. Elise Mertens zal vanaf dit seizoen ook samenwerken met een nieuwe trainer. Zo wordt Simon Goffin, broer van David Goffin, haar nieuwe coach.