En daarom wou Australian Open strikte regels: eerste tennisser test positief na aankomst in Australië

Binnen een drietal weken gaat metde Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar van start.

Door de voorbereidingstoernooien op het continent zakken veel tennissers rond deze periode (of net na Nieuwjaar) al af naar Australië. Maar dat gaat niet gepaard zonder de nodige coronazorgen. Zo testte Denis Shapovalov (ATP-14) bij aankomst in Sydney positief op het coronavirus.

Shapovalov is meteen in isolatie moeten gaan en het is nog niet duidelijk wanneer hij daar uit mag komen. Het lijkt wel zeker te zijn dat hij het heeft opgelopen in Abu Dhabi. Bij een exhibitietoernooi vorige week bleken achteraf ook Rafael Nadal, Belinda Bencic en Ons Jabeur besmet te zijn.

De Australische regering twijfelde lange tijd om enkel gevaccineerde tennissers toe te laten voor de Australian Open. Daarvoor kregen ze veel kritiek.