Krijgen we binnenkort nieuwe Grote 3, met Djokovic als overblijvende factor? "Gelijkaardig als laatste zes maanden"

'De Grote 3', is een term die in het moderne mannentennis steevast aanwezig is. Djokovic vormt die in de gedachten van vele fans nog altijd met Nadal en Federer. Het is echter de vraag of dat nog strookt met de huidige realiteit.

Federer zit immers in de nadagen van zijn carrière, met ook fysieke last er bovenop, en ook Nadal kampt nog met blessures. Voor een speler als Alexander Zverev was 2021 dan weer een heel succesvol jaar. "Ik denk dat volgend jaar heel gelijkaardig zou kunnen zijn als de laatste zes maanden", zegt Zverev in Das Gelbe vom Ball, een Duitse podcast. "Vroeger werd er altijd gepraat over Nadal, Federer en Djokovic. Nu zijn de grote titels allemaal behaald door Djokovic, Medvedev of mezelf", heeft Zverev, de nummer 3 van de wereld, opgemerkt. "Ik verwacht niet dat het volgend jaar anders zal zijn."