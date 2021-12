Pech voor Kim Clijsters: onze landgenote krijgt geen wildcard voor de Australian Open

Kim Clijsters zal in januari niet te zien zijn op de Australian Open. Onze landgenote heeft namelijk geen wildcard gekregen voor het Grandslamtoernooi. Het is nog niet duidelijk wanneer we Clijsters dan opnieuw in actie zullen zien.

U zal op de Australian Open niet naar Kim Clijsters moeten zoeken. Onze landgenote heeft volgens Het Laatste Nieuws namelijk geen wildcard gekregen voor het Australische Grandslamtoernooi. Andy Murray heeft wel een wildcard gekregen en is dus van de partij. Het is nog niet duidelijk wanneer we Clijsters dan wel opnieuw in actie zullen zien. Zo zou ze in februari aan een toernooi kunnen deelnemen, maar ook Indian Wells in maart behoort zeker tot de mogelijkheden.